Isola dei Famosi, Nicola Savino mostra il dito mozzato: il retroscena

Nel corso della centesima puntata dell'Isola dei Famosi 2022, andata in onda lunedì 20 giugno in prime time su Canale 5, Nicola Savino ha rivelato a sorpresa un retroscena intimo che lo riguarda, ovvero un particolare del suo corpo mancante. Non tutti i telespettatori e i fan del conduttore, infatti, avevano mai notato che all'opinionista di Ilary Blasi manca un dito. Dopo aver dedicato ampio spazio all'abbandono per motivi di salute di Edoardo Tavassi all'Isola dei Famosi, Carmen Di Pietro ha cercato di portare un po' di allegria in puntata offrendosi per leggere la mano a Ilary, Luxuria e Savino.