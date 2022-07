Piazza Raffaella Carrà è stata inaugurata a Madrid!

La Spagna ha voluto omaggiare Raffaella Carrà con una piazza dedicata alla celebre showgirl. Plaza Raffaella Carrà è stata inaugurata nella Capitale il 5 luglio 2022, a un anno dalla scomparsa dell'artista. Questa data è inoltre uno dei giorni clou del Gay Pride di Madrid, festa di un collettivo molto legato alla Carrà per il suo impegno in favore dei diritti Lgtb+. La piazzetta di Raffaella si trova lungo via Fuencarral, conosciuta strada del centro città situata nei pressi del quartiere di Chueca, luogo simbolo proprio del collettivo Lgtb+.