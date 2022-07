Maneskin e Covid, fan furiosi con i medici: "E Vasco e Jovanotti?"

Maneskin nella bufera a causa del concerto che terranno a Roma, al Circo Massimo , sabato 9 luglio. L'evento - al quale dovrebbero partecipare circa 70mila persone - arriva in concomitanza con il previsto picco dell'ondata legata alla variante Omicron 5. Solo nel Lazio ci sono al momento 176mila positivi e per gli esperti l'evento potrebbe creare un mega cluster. Per questo i principali sindacati dei medici - allarmati dalla situazione Covid - hanno parlato di rischio e alto e consigliato l'uso delle mascherine FFP2. Altri hanno invece chiesto pubblicamente di rimandare l'evento. Tanto è bastato a mandare su tutte le furie i fan di Damiano e compagni...

L'ira dei fan dei Maneskin

"Il 90% degli artisti italiani stanno facendo concerti da mesi ma il problema sono i Maneskin. Il Jova Beach Party conta più di dieci date con una capienza di 60.000 persone e Vasco la stessa cosa perché il problema sono loro!?", ha fatto notare qualcuno sui social network. "Ma i medici perché non rompono il c... a Jovanotti - ha scritto un altro - che con i suoi concerti oltre portare il Covid distrugge pure l'ambiente? Ah no lui è intoccabile, gli unici che devono rinviare i concerti sono i Maneskin, ah la coerenza questa sconosciuta...". C'è chi invece ricorda di aver fatto molto per tornare alla libertà: "Sono stato al concerto di Vasco, sabato sarò a quello dei Maneskin, ad agosto andrò al Jova Beach Party. Ho 3 dosi di vaccino e mi sono beatamente rotto... Ci hanno detto di vaccinarci per tornare a vivere. Io voglio tornare a vivere".

"Virus è fan accanito di Damiano?"

C'è anche chi si preoccupa dei molti lavoratori coinvolti in un evento del genere: "Sinceramente anche basta, tutti i cantanti - è uno dei tweet - stanno facendo concerti con una marea di gente, ai Maneskin invece si chiede di annullare tutto senza tenere conto dei danni economici che porterebbero a un sacco di lavoratori. Fate i moralisti da un'altra parte, grazie". E infine il suggerimento di non accanirsi contro una sola band: "Il senso di chiedere ai Maneskin di spostare il concerto quando altri mille artisti continuano a fare grandi concerti? Sarebbe stato più coerente rivolgersi a tutti gli artisti, non soltanto a loro". E poi ancora: "E tutti gli altri avvenimenti/concerti in programma no... Il virus è un fan accanito di Damiano e va solo da lui?".

Il silenzio dei Maneskin

Al momento nessun componente dei Maneskin ha commentato pubblicamente la questione. Giorgia Soleri, la modella e influencer fidanzata di Damiano David, ha però annunciato di essere positiva al Covid.