Fedez-Selvaggia Lucarelli, è polemica: "Io un mostro? Tu peggio"

Dopo Salmo, Selvaggia Lucarelli entra in polemica anche con Fedez. La nota giornalista, conduttrice radiofonica ed opinionista, in una storia Instagram, attacca il rapper milanese - reo a suo modo di vedere di aver postato un selfie con lo steward diventato virale per le proprie espressioni facciali durante un concerto - di "trasformare in contenuto ogni persona", ed affermando di provare "terrore". La replica non è tardata ad arrivare. In maniera analoga, sul medesimo social network, Fedez è passato al contrattacco: "Io sono un mostro? Tu sei peggio", postando poi una vecchia intervista di Santoro alla Lucarelli, in cui le veniva detto di essere "diventata famosa per aver diffuso il video hard di Belen Rodriguez". "La sua battaglia contro il revenge porn - è stato il commento sarcastico del cantante sposato con Chiara Ferragni -. Mi ero ripromesso di non perdere più tempo con le persone inutili"