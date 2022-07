Denzel Washington col Covid: assente alla cerimonia alla Casa Bianca

Denzel Washington non si è presentato alla cerimonia di premiazione alla Casa Bianca delle Medal of Freedom, la più alta onoreficenza civile degli Stati Uniti. "Voleva essere qui, ma non ha potuto", ha detto il presidente Joe Biden durante la cerimonia, definendo Washington "uno dei più grandi attori della storia americana", senza però fornire spiegazioni per la sua assenza. Anche la Casa Bianca ha mantenuto il riserbo su questo forfait. Tuttavia, un rappresentante dell'attore ha confermato ai giornalisti il divo di Hollywood è risultato positivo al Covid-19.