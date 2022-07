Tale e Quale, fuori le Selassié: dentro un'altra ex del GF Vip

Mentre fervono i preparativi per la nuova edizione di Tale e Quale Show, si susseguono i rumors in rete circa i nomi dei nuovi protagonisti. Se da tempo si parlava della presenza di Clarissa, Lulù e Jessica Selassié (tra le protagoniste assolute del GF Vip 7) a lanciare una nuova indiscrezione è PeopleTv, che ha rivelato che le tre principesse di origini etiopi non partecipciperanno al programma di Carlo Conti: "Le ex gieffine sono state scartate dopo un provino non convincente". Nel mentre le Selassié pare che abbiano in serbo una novità: nelle prossime settimane lanceranno un luoro nuovo singolo.