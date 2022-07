Mostra del cinema di Venezia 2022: Julianne Moore presidente di giuria

La giuria

Premiata con l'Oscar per la mirabile interpretazione nel film Still Alice nel 2014, l'attrice americana è celebre per la sua versatilità al cinema e in tv. In giuria sarano presenti anche Mariano Cohn (Argentina) regista, sceneggiatore e produttore; Leonardo Di Costanzo (Italia) regista e sceneggiatore; Audrey Diwan (Francia), regista; Leila Hatami (Iran) attrice e lo scrittore e sceneggiatore Kazuo Ishiguro (Giappone-Gran Bretagna) scrittore e sceneggiatore.