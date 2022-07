Giovanni Allevi: la sorella Maria Stella si è suicidata

La sorella del compositore Giovanni Allevi, Maria Stella, è stata trovata morta nella sua casa di Ascoli Piceno. A dare l'allarme è stato un familiare che è andato nella sua abitazione perché non riusciva a mettersi in contatto con la donna. Non sarebbero stati trovati biglietti, ma secondo gli inquirenti si tratterebbe di un gesto volontario. Maria Stella Allevi faceva l'insegnante e abitava da sola. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri: la salma non è stata ancora restituita alla famiglia. La Procura di Ascoli Piceno ha disposto una ricognizione del corpo. Nessun commento da parte di Giovanni, che di recente è stato costretto a cancellare il suo tour a causa di un mieloma.