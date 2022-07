Pearl Jam, niente concerto: "Respirati troppi fumi da incendio"

VIENNA (Austria) - Niente concerto per i Pearl Jam a Vienna, in Austria, inizialmente in programma il 20 luglio alla Wiener Stadthalle . Poco prima di salire sul palco è stato dato l'annuncio, comunicato sul loro profilo Instagram, spiegando che Vedder ha subito un danno alle corde vocali a causa della loro recente esibizione al Lollapalooza di Parigi il 17 luglio . Nonostante sia stato sottoposto a cure da numerosi medici, la voce di Vedder non era all'altezza per un concerto. "A tutti coloro che si aspettavano un grande spettacolo dei Pearl Jam stasera a Vienna, di questi eravamo certi anche noi. Tuttavia, a causa delle circostanze estreme nell'ultimo sito all'aperto fuori Parigi (caldo, polvere e fumo degli incendi) la gola del nostro cantante Ed Vedder è stata danneggiata. Ha visto medici ed è stato curato, ma per il momento le sue corde vocali non si sono riprese".

Pearl Jam, niente concerto

Il comunicato prosegue: "Questa è una notizia brutale e un tempismo orribile… per tutti i soggetti coinvolti. Coloro che lavorano così duramente per mettere in scena gli spettacoli così come coloro che danno il loro tempo prezioso e le loro energie per partecipare…. Come band, siamo profondamente dispiaciuti e abbiamo cercato di trovare opzioni per suonare ancora. Ed Ed vuole giocare. Semplicemente non c'è gola disponibile in questo momento… Così siamo molto, molto profondamente dispiaciuti. I biglietti verranno rimborsati al momento dell'acquisto. Grazie per la comprensione".