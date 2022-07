Non è la Rai, Ilaria Galassi oggi fa la badante: "Guadagno poco"

Nuova vita per Ilaria Galassi, l'ex ragazza di Non è la Rai. La biondina che cantava e ballava accanto ad Ambra Angiolini oggi ha 46 anni e non fa più parte del mondo dello spettacolo. Ilaria fa la badante ad una signora di 90 anni. "Una cliente mi disse che aveva bisogno di una donna che stesse con sua madre dalle 9 alle 13 - ha raccontato a Fanpage - Non era il mio lavoro, quindi non mi piaceva usarlo come tale. Le ho detto: 'Lo faccio perché è quello che facevo sempre con mia nonna, ma non voglio neanche essere pagata'. Mi piace farlo. E poi, in questo periodo non sto lavorando. Ho mandato il curriculum ovunque, ma è difficile trovare lavoro e così ho accettato di occuparmi di Ausilia". Poi ha spiegato: “Ogni tanto mi fa qualche regalo e con quei soldi ci faccio la spesa. Però non è che vado lì perché vengo stipendiata. In questo momento, sta lavorando solo il mio compagno".