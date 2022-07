The Voice Senior 2, tutte le novità: new entry, puntate, data repliche

The Voice Senior , il talent show che premia le più belle voci over 60 del Paese, torna in prima serata su Rai 1 con la sua seconda stagione . Al timone anche quest'anno ci sarà Antonella Clerici . Sulle iconiche poltrone dei insieme a Loredana Berté , Gigi D’Alessio e Clementino , siederà anche un personaggio della musica italiana molto amato, ovvero Orietta Berti .

Le due fasi del talent

Il talent musicale si snoderà in otto puntante. Si parte con con sei Blind Auditions, le “audizioni al buio”, che sono forse la parte più peculiare del format: i giudici, di spalle, ascolteranno i concorrenti senza poterli vedere. Solo la voce dovrà catturare la loro attenzione e convincerli a prendere il cantante in squadra. Se più coach si volteranno, invece, sarà il concorrente a decidere a chi affidare il proprio percorso. La seconda fase è quella denominata Knock out: i quattro coach saranno costretti a selezionare i ventiquattro aspiranti talenti musicali – sei per team – che passeranno al Knock Out, la semi finale in cui i talenti di ciascuna squadra si sfideranno fra loro con il proprio cavallo di battaglia. Sarà il coach a decidere stavolta chi far andare avanti nella gara e solo tre concorrenti per team accederanno alla spettacolare Finale, in onda sabato 27 agosto.