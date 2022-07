Britney Spears non smette di provocare su Instagram. Di recente ha condiviso alcuni scatti in cui si mostra a seno nudo, con i capezzoli coperti dalle mani e da "cuoricini" e un mini tanga. "Svegliarsi a Londra in perizoma...", ha commentato. Il primo post in cui appariva completamente senza veli a letto, con il lato B coperto solo da un grande cuore, è però sparito qualche minuto dopo la pubblicazione. Lo ha cancellato Britney o è stata censurata dalla popolare piattaforma social?