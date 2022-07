È morto Vittorio De Scalzi, il fondatore dei New Trolls

Addio al fondatore dei New Trolls: Vittorio De Scalzi aveva 72 anni. All'interno del gruppo è stato autore di molti brani di successo, tra cui Visioni, Una miniera e Quella carezza della sera. È stato anche appassionato ricercatore nel campo della musica tradizionale genovese. Con la collaborazione di Fabrizio De André e del poeta Riccardo Mannerini, compose i brani del primo album dei New Trolls, il concept album Senza orario senza bandiera. A dare l'annuncio la famiglia, con un post sulla sua pagina Facebook: "Vittorio De Scalzi ci ha lasciato, ha raggiunto la sua Aldebaran. Grazie a tutti per l'amore che in tutti questi anni gli avete dimostrato. Continuate a cantare a squarciagola 'Quella carezza della sera'...lui vi ascolterà". Il funerale in forma laica si terrà lunedì 25 luglio alle 18 nella sede del Club Tenco a Sanremo.