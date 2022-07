Red Hot Chili Peppers annunciano a sorpresa un nuovo album

I Red Hot Chili Peppers hanno annunciato il loro nuovo album in studio dal titolo "Return of the Dream Canteen". Uscirà il 14 ottobre su etichetta Warner Records. L'annuncio a sorpresa, che ha ricevuto una risposta entusiastica, è stato dato all'Empower Field di Denver, prima data del tour mondiale della band negli stadi. Si tratta del secondo album della band nel 2022, dopo "Unlimited Love" che, uscito ad aprile, ha scalato i vertici delle classifiche di vendita ed è certificato platino in US. Sarà anche il secondo album della band prodotto da Rick Rubin quest'anno.