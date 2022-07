L'Ucraina cede l'Eurovision 2023 al Regno Unito

L'Eurovision Song Contest 2023 si terrà nel Regno Unito e non in Ucraina, il Paese che ha vinto quest'anno. Lo ha annunciato Nadine Dorries, ministra degli Esteri del governo britannico del dimissionario Boris Johnson, dopo un accordo ad hoc raggiunto con le autorità di Kiev - che si sono rassegnate alla rinuncia sulla base della situazione di guerra - e con gli organizzatori. La trasmissione in tv sarà garantita dalla Bbc.

L'Eurovision 2023 non si farà in Ucraina

"In seguito alla richiesta della European Broadcasting Union e delle autorità ucraine - ha comunicato formalmente la ministra Dorries da Londra - sono lieta di annunciare che la Bbc ha concordato di subentrare per ospitare il festival dell'anno prossimo". "Mi duole solo - ha subito aggiunto - che sia dovuto alla prosecuzione del bagno di sangue perpetrato dalla Russia e al fatto che questo renda impossibile all'Ucraina ospitare l'evento, come sarebbe stato dovuto". "In quanto Paese ospitante, noi comunque - ha concluso - onoreremo lo spirito e le diversità che animano la competizione e, più importante di tutto, faremo risaltare la recente vittoria dell'Ucraina a Eurovision 2022 e la creatività degli ucraini".