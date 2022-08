Katy Perry lancia fette di pizza ai fan durante un concerto!

Katy Perry incontrollabile! Nel bel mezzo di un concerto a Las Vegas la cantante americana ha iniziato a lanciare pizze tra il pubblico! Un gesto che è stato prontamente immortalato sui social, scatenando migliaia e migliaia di commenti, soprattutto tra gli utenti via Twitter. C'è chi ha ritenuto "la follia" di Katy un bravata, un simpatico episodio da ricordare e chi invece l'ha considerato un vero e proprio spreco di cibo. "In un momento storico così, lanciare cibo è un gesto veramente irrispettoso", è stato uno dei commenti che ha ricevuto la compagna di Orlando Bloom. Al momento la popstar non ha rilasciato ulteriori dichiarazioni sulla vicenda.