Justin Bieber a Firenze: "Niente foto e autografi ai fan"

Justin Bieber prosegue le sue vacanze in italia, dopo il concerto del 31 luglio a Lucca che ha mandato in visibilio i fan. La coppia è stata avvistata mano nella mano a Firenze, dove hanno paseggiato come dei turisti e si sono concessi anche un rinfrescante gelato. Fan increduli, ma anche scontenti, poiché in questa occasione la star ha declinato l'invito a scattare qualche foto con i suoi supporter, così come rilasciare qualche autografo.