Jennifer Lopez e Ben Affleck, l'ex marito di Jlo: "Perché non durerà"

Mentre Jennifer Lopez e Ben Affleck si godono questi giorni di vacanza (dopo il concerto di Capri) da marito e moglie (la coppia si è sposata con rito civile a Las Vegas il 17 luglio scorso), c'è chi ha provato a rovinare il momento idilliaco. Dal passato di Jlo è arrivato il suo primo marito, Ojiani Noa , che, nel corso di un'intervista al Daily Mail, ha spiegato che, a suo parere, le quarte nozze della sua ex moglie non dureranno a lungo. " Auguro a lei e a Ben il meglio, ma non sono convinto che durerà ", ha affermato lo chef 48enne.

Le parole dell'ex marito di Jlo

Poi ha aggiunto: "Jen adora essere innamorata, ma è stata fidanzata sei volte". Ed ancora: "Ben è il marito numero quattro, io ero il numero uno e mi aveva detto che ero l’amore della sua vita. Penso che si sposerà almeno sette o otto volte, è una persona sempre proiettata in avanti nella vita professionale e in quella privata". Ojani, sposo della cantante per solo un anno, ha ammesso la delusione provata dopo la rottura con Jlo: "Per molti anni dopo la nostra storia mi sono sentito scottato, ferito. Penso che se lei non avesse avuto intorno tutte quelle persone probabilmente staremmo ancora insieme". La separazione tra i due avvenne nel 1998, mentre la firma di un accordo di riservatezza nel 2004, poi alcune cause legali per un video e un libro che Ojani voleva pubblicare.