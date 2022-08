Veronica Peparini conferma l'addio ad Amici di Maria De Filippi

Veronica Peparini dice addio ad Amici di Maria De Filippi: non sarà più insegnante di danza nella prossima edizione del talent show in onda su Canale 5. "Amici è stata una cosa bella, un passaggio importante", ha dichiarato in una video intervista con Lorella Cuccarini, altra Prof del programma Mediaset. "Alla fine è stata una scuola anche per me a tutti gli effetti", ha aggiunto per poi ribadire: "Devo tantissimo ad Amici, ho fatto molto, soprattutto nei periodi in cui c’era mio fratello Giuliano. Ho fatto talmente tante di quelle coreografie, anche per il serale. È stato come un rodaggio, perché Amici è una macchina con tempi stretti. Una volta fatto Amici penso che tu possa fare tutto".