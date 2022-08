Dua Lipa fan di Mahmood: dopo il concerto, spunta il selfie

Mahmood al Sunny Hill Festival

Il cantante italiano, la cui partecipazione è sostenuta dalla Farnesina e dall'Ambasciata d'Italia in Kosovo nell'ambito del programma di promozione integrata 'Vivere all'Italiana', ha spiegato il motivo della sua partecipazione: "Ho accettato immediatamente l'invito di Dukagjin Lipa e dell'Ambasciata italiana a Pristina perché in questo Festival del riscatto, nel Paese più giovane d'Europa, ci vedo una parte della mia storia: l'identità in bilico tra più culture, che è ricchezza più che debolezza; il desiderio di non perdere il contatto con le proprie origini; il ricordo dei sacrifici fatti da te e dai tuoi familiari; l'orgoglio del proprio passato e il desiderio di andare avanti, restando legati alla famiglia, agli amici, all'amore".