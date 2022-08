Fabio Rovazzi e Karen Kokeshi, la coppia si è lasciata: l'annuncio sui social

Fabio Rovazzi è tornato single: è finita la storia d'amore con Karen Kokeshi. A comunicarlo è stato lo stesso cantante milanese che ha detto su una Instagram story: "Come sapete non amo parlare pubblicamente della mia vita privata… ma in questo caso mi sembra corretto. Me lo state chiedendo in tanti da un po’… e meritate una risposta". Ed ancora: "So che vi siete affezionati alla storia tra me e Karen, ne abbiamo fatte di cotte e di crude e ci siamo davvero divertiti insieme. Purtroppo, a volte, le cose belle finiscono. Cinque mesi fa io e Karen ci siamo lasciati d’accordo, insieme, senza farci del ‘male’".