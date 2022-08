Vasco Rossi contro i fan invadenti: "Sono sempre disponibile ma..."

Vasco Rossi ama da sempre i suoi fan ma è stanco di quelli un po' troppo invadenti. Il cantante si è lasciato andare ad uno sfogo inaspettato su Facebook: "Io sono disponibile ma NON a disposizione! D’estate sotto casa mia è sempre festa, la gente viene per vedermi, per un autografo, una foto, trasmettermi l’entusiasmo, la passione. Molti si chiedono se a me fa piacere o no. Io mi adeguo! Mi adatto. Tutto qua. Mi organizzo, tratto con loro certi orari e certi modi e faccio il possibile per accontentarne la maggior parte. Qualcuno dice che sono umile ma umile non è una parola adatta a me. Diciamo che sono gentile e disponibile, questo però non significa che io sia “a disposizione”. Chi capisce questa differenza ha capito tutto della vita e anche di me".