Anne Heche, le condizioni dell'attrice: "Non dovrebbe sopravvivere"

"Non dovrebbe sopravvivere": queste sono le ultime notizie riguardanti l'attrice Anne Heche, che versa in gravissime condizioni dopo aver avuto un terribile incidente nei giorni scorsi, schiantadosi con la sua automobile contro un'abitazione in un quartiere residenzale di Los Angeles. A causa dell'impatto si è sviluppato uno spettacolare incendio. Dopo essere stata soccorsa e trasportata in ospedale, la 53enne è rimasta in coma ed è stata intubata.