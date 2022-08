Hilary Duff, lo sfogo sui social: "Mia figlia è malata"

Hilary Duff si è sfogata nelle ultime ore sui social dove ha raccontato della malattia della figlia , Mae , che ha appena un anno. La piccola pare sia affetta da una patologia estremamente contagiosa: l' Afta epizootica . L'attrice, che è attualmente impegnata nelle registrazioni dei nuovi episodi di How I met your father, ha raccontato di non poter essere al fianco della figlia e di quanto dolore e frustrazione questo le provochi. " Non sono riuscita a stare con lei tutto il giorno a causa del lavoro ", ha detto la Duff.

Le parole della Duff

Quindi ha aggiunto: "Io amo il mio lavoro ma il mio sfogo vuole essere una sorta di grido di vicinanza per tutti i genitori che lavorano e che devono lasciare i figli malati a casa in un momento in cui non sentono di doversi allontanare da loro. Ma devono farlo anche se ogni parte del tuo corpo ti dice di non farlo”. L'Afta epizootica è una malattia infettiva altamente contagiosa che colpisce gli animali domestici e selvatici. Anche l'uomo e soprattutto i bambini possono contrarre la patologia. Infatti, i più piccoli sono solitamente i soggetti maggiormente recettivi. I sintomi sono febbre e la comparsa di afte, lesioni vescicolari a carico delle mucose e della cute.