Johnny Depp dopo il processo contro Amber Heard: il ritorno al cinema

Johnny Depp tornerà presto al cinema: primo film per il protagonista dei Pirati dei Caraibi dopo tre anni di sosta. Il nuovo progetto cinematografico dell'attore rappresenta un momento di svolta per il divo che negli anni pasati ha dovuto affrontare un turbolento processo per diffamazione intentato contro di lui dall'ex moglie Amber Heard e che lo ha visto alla fine vittorioso.