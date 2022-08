Alec Baldwin, FBI smentisce l'attore: "Ha premuto il grilletto sul set di Rust"

Alec Baldwin ha premuto il grilletto della Colt 45 che sul set del film Rust ha ucciso la direttrice della fotografia Halyna Hutchins e ferito il regista Joel Souza. A sostenerlo un report dell’Fbi diramato dai media americani, che smentisce la versione sempre sostenuta dall’attore, ovvero quella che la star di Hollywood non ha mai toccato la pistola . L'attore non sapeva di aver in mano un’arma caricata con munizioni vere, ma il dettaglio potrebbe rivelarsi importante nella ricostruzione del giallo.

La confessione in tv

Un mese dopo l'incidente, avvenuto a ottobre 2021, Baldwin aveva detto in lacrime alla tv: “Non punterei mai un’arma contro qualcuno e non tirerei il grilletto. Qualcuno ha messo una pallottola ‘viva’ nell’arma, un proiettile che non doveva nemmeno essere lì. Continuo a pensare a cosa avrei potuto fare”. Il giornalista che conduceva l’intervista, George Stephanopuoulos, puntualizzò che in effetti “non era previsto nel copione che il grilletto venisse premuto”. Per Mamie Mitchell, script supervisor che si trovava accanto alla vittima al momento dello sparo, si sarebbero verificati sul set “episodi di negligenza”.