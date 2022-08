Ambra snobba Allegri: "L'unico fallimento? Il mio matrimonio con Renga"

La depressione di Ambra Angiolini

"Io non ho bisogno per forza di un amore per stare bene, né la fine di un amore per stare male. - ha dichiarato l'ex ragazza di Non è la Rai a Vanity Fair - L’unico vero fallimento che riconosco è la fine del rapporto con Francesco, il padre dei miei figli. Dopo la rottura della mia famiglia sono caduta in depressione, finita nella fogna delle fogne, ed era giusto che ci finissi, perché era il passaggio dell’elaborazione di un lutto enorme. Solo da quella cosa ho dovuto risorgere, per tutto il resto non c’è nessuna resurrezione".