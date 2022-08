Cinema in lutto: è morto il regista Wolfgang Petersen

È morto il regista tedesco Wolfgang Petersen , noto per i film "La storia infinita'', ''U Boot 96", "Virus letale" e "Air Force One" ma anche il più recente ''Troy''. Aveva 81 anni ed è scomparso a causa di un cancro al pancreas, come annunciato dai suoi agenti. È deceduto nella sua residenza a Brentwood, Los Angeles, tra le braccia della moglie da 50 anni, Maria Antonietta. Petersen lascia il figlio Daniel, sua moglie Berit e due nipoti, Maja e Julien.

La lunga carriera di Petersen

Nato a Emden, in Germania, Petersen ha ottenuto il suo primo grande successo con il thriller sottomarino della seconda guerra mondiale "U Boot 96", adattato da un romanzo omonimo sulla battaglia dell'Atlantico. Il film gli è valso due nomination all'Oscar nel 1983, inclusa quella per il miglior regista, e Petersen ha realizzato il suo primo film in lingua inglese - il film fantasy per bambini "La storia infinita" - l'anno successivo. È passato ai film d'azione e catastrofici di Hollywood negli anni '90, lavorando con Eastwood e John Malkovich nel thriller di omicidio "Nel centro del mirino" e dirigendo Hoffman in "Virus letale" a tema pandemico. Negli anni 2000, Petersen ha diretto Clooney ne "La tempesta perfetta" e Pitt in "Troy".