Sylvester Stallone rivela la sua routine quotidiana per tenersi in forma a 76 anni

Sylvester Stallone è da decenni ormai diventato lo stereotipo dell'uomo forte e muscoloso, anche grazie al personaggio di Rocky Balboa che interpretò nel 1976. Da allora l'attore è sempre stato molto attento al suo aspetto fisico, tanto che a 76 anni è ancora spettacolare. Mentre si prepara per i suoi nuovi progetti (tra cui anche The Expendables 4) , Sylvester Stallone ha condiviso un video sul suo profilo Instagram in cui si mostra durante una camminata con il suo cane e dove ha rivelato la sua routine quotidiana.