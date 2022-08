Piero Angela prima della morte: "Superquark non finisce qui"

Superquark andrà in onda anche nella prossima stagione televisiva, con delle puntate inedite. Prima della sua morte Piero Angela, consapevole di essere gravemente malato, ci ha tenuto a realizzare nuove registrazioni. Mercoledì 24 agosto è stato trasmessa su Rai 1 l’ultima puntata del programma, che tornerà in onda in autunno. "Questa era l'ultima puntata ma SuperQuark non finisce qui perché abbiamo preparato 16 puntate che andranno nella programmazione autunnale, destinate anche alle scuole. Se c'è qualche insegnante in ascolto sappia - ha fatto sapere il giornalista e divulgatore scientifico - che questi programmi intitolati 'Prepararsi al futuro' saranno a disposizione per chi vorrà utilizzarli durante l'anno di scuola".