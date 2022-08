Coldplay, aggiunta una nuova data nel tour di Milano

Nuova data italiana per i Coldplay e il loro Music Of The Spheres World Tour che li vedrà nell'estate 2023 ritornare sui palchi dei maggiori stadi in Europa e nel Regno Unito. In Italia erano state programmate cinque date: il 21 e 22 giugno 2023 allo Stadio Armando Maradona di Napoli e il 25, 26 e 28 giugno 2023 allo Stadio San Siro di Milano. Nelle ultime ore però si è aggiunta una nuova data, quella del 29 giugno, allo Stadio San Siro di Milano. I biglietti sono acquistabili online e nei punti vendita autorizzati.