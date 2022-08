Stromae balla la pizzica e incanta alla Notte della Taranta

Una versione "pizzicata" di Alors On Danse del rapper belga Stromae ha infiammato la piazza di Melpignano dal palco del Concertone della 25esima Notte della Taranta , che ha visto il ritorno del pubblico con 200 mila spettatori secondo gli organizzatori. L'ospite internazionale di questa edizione, Stromae, ha riproposto il suo famosissimo brano con incursioni di musica popolare e su quei ritmi il cantante ha accennato passi di pizzica battendo le mani a ritmo di tamburelli e danzando con i piedi come i ballerini "pizzicati".

Gli altri ospiti della Notte della Taranta

Tra gli altri ospiti della serata Marco Mengoni, che con la sua voce inconfondibile ha interpretato il brano tradizionale Klama in griko e poi il suo successo Ma stasera; ed Elodie che ha cantato e ballato la pizzica di San Vito e poi proposto in versione "pizzicata" con i tamburelli la sua Tribale. Sul palco del Concertone della Taranta anche Samuele Bersani in uno struggente canto d'amore Lu Ruciu de lu mare e poi Chicco e Spillo. E poi ancora il rapper Massimo Pericolo, la musicista toscana Kety Fusco e la sua arpa elettrica, la band Studio Murena e, a fare da impalcatura sonora e ritmica a tutto questo, l'orchestra della Taranta con le sue voci. Dieci dei 30 brani proposti sono stati accompagnati dalle coreografie firmate da Irma Di Paola. La lunga notte di Melpignano, con Madame narratrice d'eccezione, sarà trasmessa su Rai 1 il primo settembre alle 23.15.