Clooney innamorato del Lago di Como: è alla ricerca di un'altra casa

George Clooney è alla ricerca di una seconda casa in Italia. Dopo Villa Oleandra, sua residenza estiva, l'attore americano sembra ora intenzionato ad acquistare un'abitazione anche a Bellagio . A riferirlo è La Provincia di Como, secondo cui il protagonista di Ocean's Eleven è "sempre più legato a doppio filo al territorio". Il quotidiano riferisce dell'interessamento della star per un appartamento di via Lungo Lario Manzoni. Qualcosa di più semplice e fruibile di una villa , e meno appariscente, ma comunque di gusto e a cinque stelle.

Una casa a Bellagio per Clooney

"Una persona a modo, è venuto a visitare l'appartamento a inizio della scorsa settimana e ha fatto i complimenti per la posizione dell'abitazione e la splendida vista del lago", racconta al giornale il proprietario dello stabile, Simone Molinari. Della visita di Clooney a Bellagio parla anche Dagospia, riferendo del pranzo con famiglia in un noto ristorante e confermando il sopralluogo come dimora per gli ospiti.