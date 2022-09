Jane Fonda, l'annuncio sui social: "Ho il cancro, mi posso curare"

Jane Fonda e l'annuncio inaspettato

La Fonda è quindi ottimista per la possibilità di guarigione, anche perché è riuscita a scoprire il cancro in tempo utile per sottoporsi immediatamente alle cure del caso. Jane ha anche affermato di essere fortunata di avere un'assicurazione sanitaria che le permette di potersi curare: "Sono consapevole di essere una privilegiata ed è triste. Molti americani non hanno accesso alle cure di qualità che ricevo e questo non è giusto". Il post è diventato immediatamente virale, raccogliendo migliaia di commenti ed emoticon di supporto. "Sto reagendo alle cure molto bene e, credetemi, non lascerò che tutto ciò interferisca con il mio attivismo per il clima", ha assicurato.