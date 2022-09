Cinema in crisi: nel 2022 oltre 60% degli italiani non è mai stato in sala

La pandemia da Covid-19 ha inevitabilmente danneggiato il mondo del cinema. Nel 2022 oltre il 60% della popolazione non si è mai recata al cinema. È uno dei dati che confermano l'attuale crisi delle sale in Italia, contenuto nel report Swg per il Ministero della Cultura presentato al Lido dalla sottosegretaria Lucia Borgonzoni. Le 46 pagine dell'indagine affrontano un tema di grande attualità. Come riportare il pubblico in sala? Un'offerta di film più interessanti, igiene, sconti, comfort e innovazione sono le risposte del campione. Ma la voglia di tornare in sala sembra forte: secondo il report, il 51% in più, rispetto al primo trimestre 2022, vorrebbe recarsi al cinema più spesso.