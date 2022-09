Marco Columbro spiega cosa fa oggi e perché ha lasciato la tv

Che fine ha fatto Marco Columbro? Il famoso conduttore è riapparso in un'intervista con l'amica e collega Lorella Cuccarini nel format Un caffè su Youtube. Il 72enne ha affermato che non è più interessato a fare tv: “Non ho più voglia di fare televisione, se proprio devo dirlo. Ho voglia di fare altre cose”. Columbro ha poi aggiunto: "Quello che ho fatto nello spettacolo, l’ho fatto, è inutile rifare cose che ho già fatto. Sarebbe una ripetizione. Basta. Questa è una pagina del mio destino che si è chiusa. Io ho comunque lasciato un buon ricordo nel cuore delle persone, lo vedo nelle persone della strada che mi fermano, e questo mi fa piacere. Non è una cosa semplice. Questa cosa qua rimarrà, per me è stata fatta una pagina, ora ce ne sarà un’altra”.

Marco Columbro si è dedicato alla scrittura

Nell'ultimo periodo Marco Columbro si è dedicato alla scrittura: “Ho scritto un libro che dovrebbe uscire a fine anno che si chiama “Il risveglio di Parsifal: vivere una vita nel gregge come pecora, oppure da esseri consapevoli”. Nasce dall’incontro negli ultimi 40 anni che ho avuto con i vari maestri di saggezza che ho avuto nella vita. Il tema è la consapevolezza in ogni campo della nostra esistenza. Come affrontare la vita con consapevolezza. Per me scrivere di questi argomenti è la cosa che in questo momento mi interessa di più. O anche aprire un’accademia di ricerca spirituale". Nel 2001 il presentatore è stato colpito da un'aneurisma cerebrale che lo ha costretto a stare fermo per un lungo periodo.