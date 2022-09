Salmo e il concerto in piena pandemia: arriva la multa di 5mila euro

I giudici del Tribunale di Tempio Pausania hanno deciso per un'ammenda di cinquemila euro come pena inflitta nei confronti del rapper sardo Salmo per il concerto ritenuto abusivo, che si è tenuto il 13 agosto 2021, sotto la ruota panoramica al porto di Olbia, in violazione delle disposizioni anti Covid che erano in vigore in quel periodo. Stessa pena anche per Alfredo Sechi, dipendente della società che gestisce la ruota. Kevin Lupetti, titolare della medesima ditta, è risultato invece estraneo ai fatti.