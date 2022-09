Muse in Italia, concerti a Roma e Milano: tutte le date

I Muse tornano a suonare in Italia. Il gruppo rock - a meno di due settimane dalla pubblicazione del nuovo album "Will Of The People" - ha annunciato due date in Italia del Will Of The People World Tour. Il 18 luglio 2023 allo Stadio Olimpico di Roma e il 22 luglio 2023 allo Stadio San Siro di Milano. Il tour mondiale farà tappa anche in UK, oltre che in Austria, Olanda, Germania, Francia e Svizzera. Very special guest delle date del 2023, comprese le due in Italia, saranno i Royal Blood.