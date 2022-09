Fedez sponsorizza il nuovo skatepark di Rozzano

MILANO - Una donazione per lo sport. Fedez stacca un assegno da 130 mila euro per la costruzione di un nuovo skatepark a Rozzano, comune in cui il cantante è nato e cresciuto. Questa mattina ha incontrato il sindaco della cittadina milanese Gianni Ferretti, per ufficializzare il suo contributo per il nuovo impianto che sorgerà nel piccolo comune lombardo.