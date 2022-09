Woody Allen smentisce il ritiro dal cinema: "Non vado in pensione"

Woody Allen non lascia il cinema. Il regista ha smentito quanto trapelato nell'ultima intervista rilasciata a 'La Vanguardia': "Mai detto che vado in pensione". L'86enne ha fatto diffondere una precisazione ufficiale: "Non ha mai detto che si ritira, nè ha detto che sta scrivendo un altro romanzo. Ha detto che stava pensando di non fare film perchè fare film che vanno direttamente o molto velocemente in streaming non lo diverte, visto che è uno che ama l'esperienza del cinema al cinema". Nel comunicato si aggiunge che Woody "non ha al momento intenzione di andare in pensione ed è molto eccitato di essere a Parigi a girare il suo nuovo film, che sarà il 50esimo della sua carriera".