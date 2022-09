Brad Pitt, le sue sculture esposte per la prima volta in Finlandia

Brad Pitt non solo attore di successo ma anche scultore . L'ex marito di Angiolina Jolie ha esposto per la prima volta le sue sculture in un museo in Finlandia, precisamente al Sara Hildén Art Museum di Tampere. L'esposizione è avvenuta il 17 settembre alla presenza del divo 58enne nell'ambito di una collettiva dell'artista britannico Thomas Houseago, insieme a una serie di ceramiche del musicista australiano Nick Cave.

Le parole di Brad Pitt

"Per me e Nick questo è un nuovo mondo e la nostra prima volta. Ci sembrava il momento giusto", ha dichiarato Pitt all'emittente finlandese Yle durante la cerimonia di apertura. Tra le opere esposte, anche un pannello in gesso raffigurante la scena di uno scontro a fuoco, nonché varie sculture a forma di casa in silicone trasparente, ciascuna delle quali è stata colpita da munizioni di diverso calibro, rivelandone la traiettoria e bloccando, nella materia plastica, il movimento distruttivo. Pitt ha imparato la scultura da autodidatta. Lo ha fatto, stando alle sue dichiarazioni, per fare introspezione e capire dove avesse sbagliato nelle sue relazioni.