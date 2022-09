Jamie Roy è morto: il dj e produttore aveva 33 anni

Il Dj scozzese Jamie Roy è morto all'età di 33 anni, come è stato annunciato dalla BBC. A confermare la notizia è stata la sua famiglia sui social, anche se non sono state svelate le cause del decesso: "Jamie era un figlio, fratello, nipote e zio molto amato e talentuoso, amato dai suoi tanti amici e colleghi sia all'interno del mondo musicale che al di fuori". Il musicista originario di Dumfries aveva un enorme seguito, specialmente a Ibiza, dove era solito esibirsi al Pacha, Amnesia e Ibiza Rocks.