Oscar 2023, Nostalgia di Martone rappresentrà l'Italia

ROMA - Il film di Mario Martone “Nostalgia” con Pierfrancesco Favino e Aurora Quattrocchi è stato selezionato per la 95ª edizione degli Academy Awards . Farà parte della categoria “International Feature Film Award”. La decisione è stata presa dalla Commissione di Selezione per il film italiano da designare all’Oscar.

Le stelle di Hollywood

Anche in questa edizione, la notte degli Oscar andrà in scena nel mese di marzo. La pandemia - già nella passata stagione - aveva stravolto il programma tradizionale. L’Academy of Motion Picture Arts and Sciences ha annunciato che la serata delle stelle di Hollywood andrà in scena il prossimo 12 marzo 2023 a Los Angeles.