Anthony Delon: "Mio padre non mi ha chiesto di mettere fine alla sua vita"

Nel salotto televisivo di Verissimo di sabato 1° ottobre ci sarà il figlio di Alain Delon , Anthony . Grazie ad alcune anticipazioni della prossima puntata del talk show pomeridiano di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin si apprende che l'attore si è lasciato andare a delle confessioni intime, come quella riguardante la dipartita del genitore: “ Mio padre non mi ha chiesto di mettere fine alla sua vita . C’è stato un malinteso intorno a questa vicenda. Oggi lui sta bene, ha solo detto che se un giorno non ce la farà più vorrà ricorrere alla possibilità dell’eutanasia, per non soffrire”.

I chiarimenti di Delon

Il celebre figlio d'arte ha così avuto la possibilità di mettere a tacere i rumors riguardanti una presunta volontà di suo padre di mettere fine alla propria vita. L'attore francese parlerà anche della sua autobiografia dal titolo Dolce Crudele, dove ha parlato senza censura alcuna della sua vita e dei dolori vissuti in famiglia: i comportamenti violenti del padre nei suoi confronti e tanto altro. Giustificando in parte il padre ha detto: “Si è comportato in quel modo perché anche lui è stato abbondonato. Il dramma della sua vita è avvenuto quando ha deciso di andare in guerra a 17 anni e sua madre ha firmato perché si arruolasse, accettando anche il rischio che potesse morire. La sofferenza e la violenza che aveva dentro di lui vengono da quell’episodio”. E prosegue: “Quando si soffre così tanto interiormente può succedere di riproporre questo dolore nei confronti degli altri".

Anthony e il perdono

“Per trovare il proprio equilibrio è fondamentale perdonare. Bisogna amare e cercare di capire per non ripetere gli stessi errori”, ha ammesso l'interprete, parlando di perdono. Nel libro c'è anche ampio spazio per la madre Nathalie, scomparsa all’inizio del 2021 dopo una terribile malattia. Gli ultimi 37 giorni di vita di Alain Delon sono stati videoregistrati e sono diventati un docufilm. Una scelta fatta dall'attore per lasciare una testimonianza alle sue nipotine. "Ma non ho fatto vedere molto la malattia, infatti il documentario si chiamerà Il miglior modo per andarsene. Oggi molte persone anziane vengono lasciate sole, io invece ho voluto mostrare come la nostra famiglia e i suoi amici le sono stati vicini fino alla fine”, ha assicurato Anthony.