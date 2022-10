Belen: "Vi spiego tutto sul ritorno con Stefano De Martino"

Belen e Stefano De Martino sono tornati insieme. Un ritorno di fiamma inaspettato dopo la nascita della piccola Luna Marì, la figlia che la Rodriguez ha avuto dal giovane Antonino Spinalbese nel 2021. "È stato complesso. Mi ero concessa un'altra possibilità che però non è andata a buon fine. Quindi quando ho rincontrato Stefano, che poi ha sempre fatto parte della mia vita, per lui non era semplice da accettare che nel frattempo avessi avuto una figlia con un altro", ha raccontato Belen a Verissimo. "Stefano è il mio mascalzone preferito. Oggi, dopo tutto questo marasma, posso dire di aver avuto la conferma di amarlo davvero tanto", ha aggiunto. E poi ancora: "Quando è tornato, io avevo avuto una figlia da un’altra persona e rientrare nella mia vita comprendeva accettare una figlia non sua. Solo per questa motivazione, per me ha vinto tutto. Provo tanta stima per questo atteggiamento. Per me è incredibile quello che è riuscito a fare”.