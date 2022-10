Gf Vip, Antonella Fiordelisi tra carezze, confidenze e dubbi

Dopo aver conquistato l'immunità al televoto, Antonella Fiordelisi è sempre più protagonista alla settima edizione del Grande Fratello Vip. L'ex schermitrice, diventata nota per un flirt con Gonzalo Higuain, si sta avvicinando ad un altro concorrente del programma: Edoardo Donnamaria . Tra i due, per il momento, carezze ed effusioni in giardino che hanno subito conquistato i telespettatori del reality show. La Fiordelisi è single da circa un anno, da quando ha detto addio al personal trainer romano Francesco Chiofalo.

Antonella Fiordelisi al Grande Fratello Vip

La vicinanza tra Antonella ed Edoardo sta facendo chiacchierare gli altri Vipponi del Gf Vip. La più dubbiosa è Giaele De Donà, che non crede alla sincerità di Donnamaria. Giaele ha fatto notare che il ragazzo si è presentato come il piacione del gruppo provandoci prima con lei e adesso con Antonella. Il protagonista di Forum non ha negato ma ha ribadito che ora il suo interesse è tutto per la Fiordelisi. Sta per nascere una nuova coppia nella Casa più spiata d'Italia?