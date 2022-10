X Factor, al via con i Bootcamp e la sfida tra i giudici

X Factor torna con un nuovo imperdibile appuntamento giovedì 6 ottobre in prima serata su Sky Uno e in streaming su NOW , sempre disponibile on demand su Sky Go . Dopo la conclusione della fase delle Audition, è arrivato il momento dei Bootcamp . Un momento importante ed imperdibile poiché i giudici Fedez , Ambra Angiolini , Dargen D'Amico e Rkomi dovranno scegliere quali concorrenti portare avanti, construendo il proprio roster per il Live Show.

X Factor, le anticipazioni

Sul palco del talent musicale faranno ritorno i 12 concorrenti per ciascuna squadra, formando un roster eterogeneo. Dopo essersi esibiti, ad attenderli ci saranno sei sedie, che dopo che saranno state riempite, in seguito alla decisione dei giudici, daranno il via alla fase degli switch. Nel dietro le quinte a seguire e commentare i verdetti ci sarà la conduttrice Francesca Michielin. Finito il momento dei Bootcamp, per i 6 che avranno conquistato l'approvazione del proprio giudice ci sarà la fase dei Last Call (per la prima volta ci sarà il pubblico in presenza), durante i quali si sceglieranno i 12 protagonisti per il Live Show al via dal 27 ottobre.