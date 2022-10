Boris 4, diffuso il trailer da Disney +: la data di uscita

Disney+ ha diffuso nelle scorse ore il trailer ufficiale e la key art della nuova stagione della serie originale italiana Boris 4, che prenderà il via il 26 ottobre in esclusiva sulla piattaforma streaming con tutti gli episodi. Scritta e diretta da Giacomo Ciarrapico e Luca Vendruscolo, la serie torna sugli schermi per narrare in maniera comica tutto quello che avviene nel dietro le quinte del cinema e della televisione italiani. Boris 4 è una serie originale italiana ed è prodotta da Lorenzo Mieli per The Apartment, società del gruppo Fremantle.