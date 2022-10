Ballando con le Stelle, nuovo affondo di Lucarelli contro Zanicchi: "Ha offeso tutte le donne"

Selvaggia Lucarelli è tornata a parlare sui social dell'offesa ricevuta da Iva Zanicchi nel corso della prima puntata di Ballando con le stelle . Sembra non siano bastate le immediate scuse fatte dalla cantante, poiché la giornalista ha sottolineato ancora una volta la gravità del gesto fatto non solo dalla concorrente ma anche dal suo ballerino.

Le parole di Selvaggia Lucarelli sui social

"Voglio dire alcune cose su quello che è accaduto ieri con Iva Zanicchi, perché trovo che al di là del caso personale e del contesto, racconti una dinamica tipica, di quelle in cui le donne si trovano spesso impantanate", ha scritto la giudice per poi sottolineare che la questione va oltre la mera offesa alla giurata, ma coinvolge tutte le donne. "La dinamica è molto semplice: io ho un ruolo che prevede una posizione “di potere”, ovvero quella del giudice in un programma di ballo/intrattenimento. C’è una concorrente, Iva Zanicchi, che si mette autonomamente in condizione di essere giudicata dalla sottoscritta. Lei ha qualche decennio più di me, molti successi alle spalle, “io sono Iva Zanicchi”, le piace spesso dire quando non è nel mood simpatica signora senza filtri. Già nelle clip che precedevano il debutto di ieri tradiva molto bene il suo pensiero, perché nel parlare di me fingeva di non ricordarsi come mi chiamo (“come si chiama quella lì?”). Un atteggiamento tipico: fingo che tu non sappia neppure chi sia perché non accetto di condividere lo stesso piano con te, c’è una gerarchia: io sopra, tu sotto", ha proseguito la Lucarelli.

La richiesta

"Credo sia importante non far passare queste dinamiche come gioco e normalità, perché sebbene siano sì, inserite in un gioco, sono come sempre una questione molto seria. Perché se io ho tutti gli strumenti per tornare il sabato successivo e riguardare entrambi negli occhi, il mondo è pieno di donne che hanno meno forza, esperienza, coraggio e capacità di identificare chiaramente queste dinamiche. Donne che magari si convincono davvero di essere delle bambine sceme che non capiscono un ca**o. E magari pure un po’ putt**e", ha scritto la Lucarelli.

Le scuse di Iva Zanicchi

Intervistata dal Corriere della Sera, la Zanicchi ha spiegato i motivi che l'hanno fatta reagire in quel modo poco elegante: "Sono dispiaciuta, perché quello che ho detto è detto, non posso giustificarmi. Sono stata anche sciocca perché credo di avere una certa esperienza e sussurrando all'orecchio di Samuel mi sono dimenticata che avevo l'archetto dell'audio aperto. L'unica giustificazione è che ero sicura che rimanesse tra me e lui! Così non è stato". Quindi ha aggiunto: "Mi pento, certo. Ho chiesto scusa a Selvaggia e lei è stata carina nei miei confronti. Chiederò di nuovo scusa anche in tv. Alla fine si tratta di un gioco, bisogna prenderlo con leggerezza". Sul perché ha insultato la Lucarelli, Iva ha chiarito: "Perché zero non si dà a nessuno, nemmeno a Mughini, almeno per rispetto".