Emigratis, Pio e Amedeo incontrano Berrettini e Fognini

Grande attesa per la terza puntata di Emigratis - La resa dei conti, il programma condotto da Pio e Amedeo in onda mercoledì 12 ottobre in prima serata su Canale 5, subito dopo Striscia la Notizia. 'Bufalone' e 'Messicano' (i due nuovi personaggi interpretati dal duo comico) saranno a Miami e Los Angeles.